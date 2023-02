Nasceu! Claudia Raia mostra rostinho do terceiro filho, Luca: "Bem-vindo"

A atriz Claudia Raia anuncia nascimento de Luca e mostra rostinho do herdeiro pela primeira vez; veja

Na manhã deste domingo, 12, a atriz Claudia Raia (56) encantou os seguidores ao anunciar o nascimento do terceiro filho, Luca, fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello (53).

O herdeiro veio ao mundo na noite do último sábado, 11, mas só agora a artista resolveu contar a notícia aos fãs. Na imagem publicada em seu Instagram oficial, a mamãe coruja aparece com o rosto juntinho do recém-nascido, e do maridão, enquanto esbanja um sorrisão logo após o parto.

"Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que além de Luca, Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLAUDIA RAIA:

Linda!

Aos 56 anos, Claudia Raiaesbanjou beleza ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu barrigão de grávida nas redes sociais.

A atriz está na reta final de sua gestação, dividiu com os fãs as fotos de um ensaio fotográfico em que aparece completamente nua. Nos registros, ela faz carão e cobre os seios com os braços e também com os cabelos.

Ao publicar as fotos em seu perfil no Instagram, Claudia se derrete pelo filho, que se chamará Luca. "Não há nada superior ao amor", declarou a artista na legenda da publicação.