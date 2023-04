Marido de Claudia Raia explode o fofurômetro em novas fotos com o filho recém-nascido

Marido de Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello surge radiante ao combinar o look com o filho, Luca, em novas fotos: 'Boa Páscoa'

O ator Jarbas Homem de Mello (53), que é o marido da atriz Claudia Raia (56), agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico com o filho, Luca, de 1 mês de vida. O papai coruja e o herdeiro apareceram com looks combinando para curtirem o dia em casa no feriado.

Os dois surgiram com camisetas pretas com as palavras 'Legend' e 'Legacy' – que, em tradução livre, significam 'Lenda' e 'Legado'. Nas fotos, Luca esbanjou fofura ao mostrar que já está crescendo.

“Meu presentinho de Deus, papai 'todo todo' com o regalo da prima Kananda Raia. Boa Páscoa para todo mundo”, disse ele na legenda.

Luca é o filho caçula de Claudia Raia. Ele é fruto do casamento dela com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). A atriz também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), frutos do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Claudia Raia deu à luz Luca no dia 11 de fevereiro na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia Raia curte o chamego do marido

Também neste feriado, Claudia Raia compartilhou fotos em clima de romance com o marido, Jarbas Homem de Mello. Os dois apareceram abraçados em um lindo de sol. "Namorar é necessário preciso", disse ela na legenda.