Claudia Raia e Luca recebem a visita de Mariana Ximenes: ''Encontro em família''

Vilã em 'Amor Perfeito', atriz Mariana Ximenes faz visita para Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello e o pequeno Luca

Na terça-feira, 21, a atriz Claudia Raia (56) compartilhou com os seguidores nas redes sociais uma visita especial que recebeu em sua casa!

Em seu perfil no Instagram, a artista surgiu em um registro encantador com o filho, Luca, que completou um mês de vida no último dia 11, no colo, ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53), e da amiga de longa data Mariana Ximenes (41).

Na imagem, o trio aparece sorridente e Claudia celebrou o momento: “Encontro em família”, escreveu ela ao legendar a publicação na web. As duas, que trabalharam juntas em A Favorita (2008) brincam que são mãe e filha postiças.

Recentemente, Claudia posou sem maquiagem dando de mamar para Luca. Com um sutiã próprio para a prática e de cara lavada, a estrela compartilhou o momento de comunhão entre mãe e filho. "Todia dia eu e Luca", escreveu a mãe coruja.

Confira a visita de Mariana Ximenes para Claudia Raia, Jarbas e Luca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Estrelas da próxima novela das 18h, Mariana Ximenes e Camila Queiroz posam juntas

Recentemente, Camila Queiroz surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos com Mariana Ximenes. Enquanto Camila é a protagonista na novela Amor Perfeito, que estreou no dia 20, Mariana interpreta a vilã da trama.

A atriz que retornou à Globo posou para as fotos feitas por Giselle Dias com uma camisa oversized branca e uma blusa preta por baixo, deixando suas pernas à mostra. Mariana também estava elegante ao surgir com uma blusa preta transparente e uma saia também preta. A atriz completou o look com botas pretas com salto. “Gilda e Marê ou Mariana e Camila? Ansiosos? #AmorPerfeito”, escreveu a esposa de Klebber Toledo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!