Estrelas da próxima novela das 18h, Camila Queiroz e Mariana Ximenes posam juntas

As estrelas da próxima novela das 18h, “Amor Perfeito”, Camila Queiroz e Mariana Ximenes esbanjaram beleza ao posarem juntas para fotos

Nesta sexta-feira, 17, Camila Queiroz surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos com Mariana Ximenes.

Enquanto Camila fará a protagonista na novela “Amor Perfeito”, que estreia neste próximo dia 20, Mariana interpretará a vilã da trama.

A atriz que retornou à Globo posou para as fotos feitas por Giselle Dias com uma camisa oversized branca e uma blusa preta por baixo, deixando suas pernas à mostra.

Mariana também estava elegante ao surgir com uma blusa preta transparente e uma saia também preta. A atriz completou o look com botas pretas com salto.

“Gilda e Marê ou Mariana e Camila? Ansiosos? #AmorPerfeito”, escreveu a esposa de Klebber Toledo na legenda da postagem.

Os seguidores de Camila adoraram o encontro e rasgaram elogios nos comentários. “Divas. Tô mega ansioso por essa estreia”, escreveu um fã. E outra seguidora elogiou: “Duas potências da atuação”.

Marê!

Recentemente, Camila Queiroz deu detalhes sobre sua nova personagem em “Amor Perfeito”, e comentou sobre o papel da maternidade na vida da protagonista Marê.

"É uma gravidez inesperada, ainda mais falando dos anos 30. Imagina uma mulher engravidar de um homem que não é seu marido, e todo aquele processo de descobrir a gravidez na cadeia. Eu acho que ela vai descobrindo o poder desse laço que ela tem, porque o filho é roubado no parto. Ela cria esse laço, esse cordão umbilical que nunca é rompido, que é a maior força dela", disse a artista em coletiva de imprensa.