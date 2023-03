Sem maquiagem, Claudia Raia posa dando de mamar para o filho: "Eu e ele"

Filho de Claudia Raia explode o fofurômetro ao surgir sorrindo em soneca: ''Sonha''

O filho de Claudia Raia, Luca, de apenas um mês, deu um show de fofura e charme em mais uma aparição a rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 16, a atriz compartilhou uma foto do herdeiro mais novo sorrindo enquanto tirava uma soneca e encantou os internautas.

No registro publicado pela famosa, o pequeno apareceu usando um look amarelo-claro enquanto descansava com bastante serenidade. Tranquilo ao recarregar sua energia, o bebê surgiu dando um sorrisinho de felicidade.

Mãe coruja, Claudia Raia não aguentou e mostrou o momento de sua intimidade para os fãs. "Com o sorriso do meu bebê Luca quando sonha com os anjinhos", disse ela ao exibi-lo dormindo em uma roupa de cama branca também com detalhes amarelos e uma naninha da mesma cor, combinando com o look do dia. Veja a foto aqui.