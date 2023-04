Filha de Claudia Raia impressiona ao surgir em fotos com a atriz: ''Cara idêntica''

Filha de Claudia Raia surge em selfies com a atriz e impressiona com aparência

A filha de Claudia Raia (56), Sophia Raia (20), chamou a atenção ao surgir em fotos com a atriz. Neste sábado, 22, a famosa resgatou cliques tirados com a herdeira, que mora em Nova York, e falou sobre sentir falta dela.

Cheias de estilo, a jovem e artista apareceram curtindo alguns passeios fora do Brasil. Fazendo biquinho e tomando sorvete, Claudia Raia e Sophia surgiram deslumbrantes nos registros.

"Saudade da minha fifi", escreveu a artista que está dedicada no cuidado do filho caçula, Luca, de dois meses, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello (53).

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla e notaram a semelhança da garota com a mãe. É bom lembrar que ela é fruto do relacionamento que Claudia teve com Edson Celulari (65), com quem também teve um menino, Enzo Celulari (26).

"A Sophia tá a cara idêntica da Claudia", apontaram os seguidores. "As duas se parecem muito", observaram outros.

Veja as fotos da filha de Claudia Raia:

Claudia Raia se emociona ao celebrar aniversário do primogênito

A atriz Claudia Raia, de 56 anos, celebrou mais um ano de vida do primogênito, Enzo Celulari, fruto de seu antigo relacionamento com o também ator Edson Celulari (65), com uma linda declaração. O herdeiro completou 26 anos de vida no último sábado, 15.

Para marcar a data, a artista publicou em suas redes sociais um carrossel de fotos com vários momentos marcantes da vida do modelo, e se emocionou ao declarar todo o seu amor pelo filho mais velho.

“Nuno, meu primogênito, amor da minha vida, feliz aniversário! Quero te agradecer por ser essa luz linda na minha encarnação, por me encher de orgulho, me proteger quando preciso, compartilhar segredos, ser um filho e irmão maravilhoso. Te amo, te amo, te amo… pra sempre, infinito, 06x o tamanho do universo! Que seja lindo, com muito amor Mã”, declarou a mãe coruja em publicação no Instagram.

Nos comentários, amigos da família comemoraram mais um ano de vida do garoto. "Meu irmãozito mais gato, empreendedor, sensível, inteligente, generoso, gentil - amo tanto! Parabéns!", comentou Mariana Ximenes. "Parabéns, Enzo. Você é luz e amor", disse Angélica. "Uma jóia preciosa esse homem lindo de todas as maneiras!! Amo", afirmou Preta Gil.

