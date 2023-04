Nua, Claudia Raia posa em clique fofíssimo com Luca: ''Ser mãe é meu papel preferido''

Atriz Claudia Raia compartilha foto inédita com o filho mais novo, Luca, e o bebê encanta ao surgir admirando a mamãe

A atriz Claudia Raia (56) encheu seu feed de amor ao compartilhar mais um clique com seu filho mais novo, de apenas dois meses!

Poderosa, a artista surgiu sem roupa e toda produzida com o caçula, Luca, de apenas fruto do relacionamento com o bailarino e ator Jarbas Homem de Mello (53). Na imagem, publicada em sua conta oficial no Instagram, ela posou nua com o bebê no colo. O pequeno esbanjou fofura ao surgir admirando a mamãe.

"Dos papéis da minha vida, ser mãe é o meu preferido", babou a mamãe coruja ao dividir o clique feito pelo profissional da beleza Ale de Souza, que também foi o responsável pela produção da estrela.

Nos comentários do post, famosos e fãs não pouparam elogios. "@aledesouza1970 e vocês arrasaram. Foto mais lindaaaa!!!!! Ser mãe é, sem dúvida, nosso melhor papel. Beijo neste anjinho de Deus", babou Eliana. "Que mãe mais linda… você nos inspira @claudiaraia", disse Sabrina Sato. "Que foto", babou Camila Queiroz. "Minhas coisas mais lindas", celebrou Heloisa Perissé.

Vale ressaltar que Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari, que completou mais um ano de vida recentemente, e Sophia, ambos do relacionamento com o ator Edson Celulari (65).

Confira o clique de Claudia Raia com o filho, Luca:

Jarbas Homem de Mello encanta em nova foto com o filho

O ator Jarbas Homem de Mello agitou as redes sociais neste domingo, 16, ao compartilhar uma nova foto com seu filho, Luca, fruto do casamento com Claudia Raia. O artista apareceu em uma foto com o herdeiro dormindo tranquilamente em seu colo.

Na foto, Luca esbanjou fofura com seu look combinando. Tanto que a mamãe coruja se derreteu nos comentários. “Meus amores! De touquinha mamãe não aguenta”, disse ela.