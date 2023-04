Claudia Raia se emociona ao celebrar aniversário do primogênito: “Amor da minha vida!”

Atriz Claudia Raia compartilhou cliques raros para celebrar os 26 anos do filho mais velho, Enzo Celulari; veja as fotos

A atriz Claudia Raia, de 56 anos, celebrou mais um ano de vida do primogênito, Enzo Celulari, fruto de seu antigo relacionamento com o também ator Edson Celulari (65), com uma linda declaração. O herdeiro completou 26 anos de vida no último sábado, 15.

Para marcar a data, a artista publicou em suas redes sociais um carrossel de fotos com vários momentos marcantes da vida do modelo, e se emocionou ao declarar todo o seu amor pelo filho mais velho.

“Nuno, meu primogênito, amor da minha vida, feliz aniversário! Quero te agradecer por ser essa luz linda na minha encarnação, por me encher de orgulho, me proteger quando preciso, compartilhar segredos, ser um filho e irmão maravilhoso. Te amo, te amo, te amo… pra sempre, infinito, 06x o tamanho do universo! Que seja lindo, com muito amor Mã”, declarou a mãe coruja em publicação no Instagram.

Nos comentários, amigos da família comemoraram mais um ano de vida do garoto. "Meu irmãozito mais gato, empreendedor, sensível, inteligente, generoso, gentil - amo tanto! Parabéns!", comentou Mariana Ximenes. "Parabéns, Enzo. Você é luz e amor", disse Angélica. "Uma jóia preciosa esse homem lindo de todas as maneiras!! Amo", afirmou Preta Gil.

Vale lembrar que o ex-casal, Claudia Raia e Edson Celulari também teve Sophia Raia. Enzo também tem outros dois irmãos: Luca, do atual relacionamento da mãe com Jarbas Homem de Mello e Chiara, do atual relacionamento do pai com Karin Roepke.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLAUDIA RAIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Enzo Celulari impressiona ao mostrar Luca sorrindo

Enzo Celulari, encantou ao mostrar mais um momento fofíssimo do irmão mais novo, Luca, de dois meses. O empresário flagrou o bebê sorrindo para ele e impressionou os seguidores com tanta fofura do pequeno."Todo sorridente pro irmão hoje cedo", derreteu-se Enzo ao exibir o pequeno abrindo o semblante.