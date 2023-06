Angélica abre a intmidade e mostra momento romântico com Huck na praia: 'Lindos'

No Dia dos Namorados, Angélica abre a intimidade e exibe momento cheio de paixão com Luciano Huck

Os apresentadora Angélica e Luciano Huck comemoram mais um Dia dos Namorados juntos. Nesta segunda-feira, 12, a loira abriu sua intimidade com o amado e mostrou como celebraram a data com muito romance.

Em sua rede social, a ex-global publicou cliques do esposo em uma praia deserta. Na areia, o comunicador desenhou um grande coração para a mãe de seus três filhos, com quem se casou há 18 anos atrás.

"E o dia foi de amor.. muito amor! Vamos seguir assim, sempre! de mãos dadas. Ao infinito e além", contou Angélica ao mostrar um pouco do que fizeram na data especial.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os pombinhos. "Lindos", escreveu Claudia Raia e outros seguidores. "Casal que admirou muito", falaram sobre a dupla.

Angélica e Luciano Huck subiram ao altar em 2004. Na ocasião, a loira já estava grávida do primeiro filho com o apresentador, Joaquim Huck. Em 2007, ela deu à luz Benício Huck e Eva Huck, a caçula, veio ao mundo em 2012.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica fala sobre menopausa e falta de libido aos 49 anos

Com a chegada da menopausa, a apresentadora Angélica falou recentemente sobre os sintomas que vem enfrentando, incluindo a falta de libido. Ela, porém, não desanimou e viu a oportunidade como uma forma de espalhar o conhecimento. À Vogue, ela afirmou que o problema fez com que ela se sentisse no dever de mostrar sua experiência para outras mulheres e se conhecer melhor.

"Aprendi mais sobre o meu corpo. A gente precisa se olhar mais. Quando a menopausa vem, ela chega meio que avassaladora, com os calores, a falta de libido, a queda de cabelo, o ressecamento da pele, a mudança de humor… Eu tive que parar e me olhar, para cuidar disso tudo de dentro para fora. Isso incentivou ainda mais o meu autocuidado", contou.