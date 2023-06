Aos 49 anos, Angélica revela várias fotos só de biquíni e beleza rouba a cena

Angélica abre álbum de fotos só de biquíni para celebrar uma data especial e é elogiada: 'Minha sereia'

A apresentadora Angélica, de 49 anos, agitou as redes sociais neste feriado de Corpus Christi ao compartilhar um álbum de fotos só de biquíni. A musa decidiu ostentar a sua beleza ao mostrar diversas fotos durante viagens que fez para a praia recentemente e montou uma verdadeira seleção de melhores momentos.

Nas imagens, a loira surgiu com diferentes modelos de biquíni durante momentos de relaxamento. Ela deixou à mostra sua barriga reta, a cinturinha fina e até a famosa pinta em sua perna torneada. Na legenda, Angélica contou que montou o álbum de fotos para celebrar o Dia do Oceano.

"Cada onda, cada brisa, cada mergulho me conecta com a imensidão e a magia dos oceanos. Hoje, no Dia do Oceano, celebro essa fonte de vida e inspiração que nos presenteia com sua beleza e biodiversidade. Vamos cuidar e preservar esse tesouro precioso, para que as futuras gerações possam desfrutar da mesma grandiosidade", disse ela.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com tanta foto bonita e elogiaram a musa. “Minha sereia”, disse um seguidor. “Linda demais”, declarou outro. “Perfeita”, afirmou mais um. “Dona da beleza”, escreveu outro.

Recentemente, Angélica refletiu sobre a beleza com o passar dos anos. “A maturidade veio me trazendo uma sabedoria com relação à beleza e ao que é bom para mim, em termos de exercício e dieta. Hoje estou bem mais segura com todos os meus defeitos. Acho que existem formas da gente se cuidar, estar bem, sem exageros”, disse ela em entrevista no Gshow.

Inclusive, a estrela cuida de sua alimentação. “Tenho uma alimentação bem boa, gosto muito de legumes, de verduras, de comer coisas saudáveis, que é algo que veio comigo desde a adolescência. Hoje não tenho nutricionista, é uma dieta que eu mesma sei o que gosto, o que me faz bem e o que não faz”, declarou ela, que pratica musculação, muay thai, ioga e pilates.

Angélica também já contou que não fez cirurgia plástica até hoje, mas adora um procedimento estético. “Adoro clínica de estética, amo laser, tudo isso funciona muito para retardar esse envelhecimento das células”, contou.