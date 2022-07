Tadeu Schmidt revela como é o closet de sua casa

O apresentador do BBB 22 Tadeu Schmidt mostrou o closet de sua casa ao aparecer em um vídeo organizando suas roupas no armário

Esta quarta-feira, 27, foi dia de organização na casa de Tadeu Schmidt (48)! O apresentador compartilhou em seu Instagram um vídeo mostrando e organizando o closet de sua casa.

Tadeu aparecia no vídeo dobrando e organizando camisetas nas diversas gavetas do closet na casa onde mora com a esposa Ana Cristina.

“Quem aqui também ADORA arrumar o armário? Hoje é dia! E esse serviço vai looonge”, escreveu o ex apresentador do Fantástico na legenda do vídeo.

Os seguidores do pai de Valentina Schmidt (20) adoraram o vídeo e interagiram com o apresentador! “Vendo esse vídeo enquanto ajudo meu irmão a arrumar o armário”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Arrumação de armário é quase uma terapia”.

O diretor do Big Brother Brasi, Boninho (60) comentou sobre o fato de vídeo de Tadeu estar acelerado enquanto o apresentador arrumava o armário. “Acelerado é fácil”, brincou o marido de Ana Furtado (48) que marcou presença na festa aniversário surpresa de Tadeu.

Tadeu no BBB 23!

Recentemente, o apresentador apareceu em uma foto ao lado de Boninho, que confirmou a preparação para o BBB 23.

“BBB23 está ON! Segura que vem coisa boa”, escreveu o diretor da Rede Globo na legenda da foto com Tadeu.

