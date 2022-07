Boninho compartilha clique com Tadeu Schmidt e fala sobre o BBB 23

O diretor Boninho deixou os fãs de Big Brother Brasil animados ao revelar preparação para a nova edição

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 17h30

Nesta quinta-feira, 21, Boninho (60) resolveu deixar os seus seguidores animados para o Big Brother Brasil 23 ao compartilhar uma foto com Tadeu Schmidt (48).

Os dois surgiram juntos no que parece uma reunião para comentar sobre as novidades do reality show e deixou uma pulga atrás da orelha do público.

"BBB23 está ON!! Segura que vem coisa boa", escreveu ele na legenda da publicação.

E claro que os admiradores já lotaram os comentários. "Eu já estou animada demais", "Vai ser incrível com certeza", "Não vejo a hora de descobrir tudo", "Essa edição promete", dispararam.

BONINHO MARCA PRESENÇA EM FESTA SURPRESA DE TADEU SCHMIDT

O apresentador Tadeu Schmidt completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 18, e ganhou uma surpresa muito especial da família! Em comemoração ao aniversário de 48 anos, o comandante do Big Brother Brasil ganhou uma festa da esposa, Ana Cristina Schmidt, e as filhas do casal, Valentina (20) e Laura (17).

