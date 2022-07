Tadeu Schmidt passeia ao lado da mulher, Ana Cristina em shopping no Rio de Janeiro

Apresentador do BBB, Tadeu Schmidt foi fotografado ao lado da esposa em shopping na zona sul do Rio

Redação Publicado em 01/07/2022, às 13h55

Nesta sexta-feira, 1, o apresentador Tadeu Schmidt (47) foi fotografado curtindo um dia de descanso ao lado da esposa, Ana Cristina.

O casal fazia compras em um shopping na zona sul do Rio de Janeiro, e foram fotografados caminhando e entrando em lojas durante o passeio.

Tadeu estava com um look confortável, com moletom e bermuda. Assim como sua amada, Ana Cristina que apostou em legging e camiseta.

Ainda nesta semana, o apresentador, que já provou que é 100% família, compartilhou um registro encantador ao lado da esposa, Ana Cristina, e as filhas, Valentina e Laura.

Tadeu Schmidt passeia ao lado da mulher, Ana Cristina:

Foto: Dan Delmiro / AgNews

Foto: Dan Delmiro / AgNews