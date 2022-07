Boninho marcou presença na festa de aniversário surpresa de Tadeu Schmidt

O apresentador do Big Brother 2022 completou 48 anos de vida e recebeu Boninho em sua festa de aniversário surpresa

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 11h23

Na última segunda-feira, 18, Tadeu Schmidt completou seus 48 anos de vida e comemorou a data com muita festa!

Um dos convidados foi o diretor do Big Brother Brasil, Boninho (60), que compartilhou uma foto ao lado de Tadeu e uma cópia do apresentador em papelão.

“Querido Tadeu, a gente se divertiu tanto no seu aniversário que estamos vendo dois de você! Até tiramos foto”, brincou o marido de Ana Furtado (48) na legenda da postagem.

E o apresentador do BBB22 também comentou sobre sua festa de aniversário em seu Instagram. Tadeu recebeu uma festa surpresa de sua esposa Ana Cristina, que o vendou antes da surpresa de aniversário. “Eu estou com medo”, comentou Tadeu quando a esposa o entregou a venda.

Após a festa, na manhã deste dia 19, Tadeu comentou nos stories: “Vou apenas dizer uma coisa: Eu tinha razão de estar com medo”, brincou. O ex apresentador do Fantástico ainda comentou que estava com a voz rouca.

Além da festa surpresa, Tadeu recebeu uma bela homenagem de sua filha mais velha, Valentina Schmidt.

