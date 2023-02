Fabiana Justus impressiona ao mostrar novo quarto das filhas no sítio

Com o crescimento das filhas gêmeas, Fabiana Justus resolveu mudar decoração do quarto das herdeiras na casa de campo; veja as fotos

A influenciadora Fabiana Justus (36) impressionou ao mostrar o novo quarto das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de quatro anos. O cômodo, situado no sítio da família, sofreu uma repaginada com o crescimento das herdeiras que agora estão mais "mocinhas".

Em sua rede social, a filha de Roberto Justus (67) exibiu fotos de como ficou o cantinho das garotas e encantou com os detalhes delicados.

Com paredes brancas e pinturas de cores claras com tons de rosa e verde, o quarto das pequenas foi todo decorado em um estilo boho bem aconchegante. Os móveis de madeira também clara deram um toque especial ao ambiente.

"Acabei de receber as fotos do quarto dos sonhossss das pitucas no sítio! Tive que postar esse carrossel porque eu simplesmente não consigo acreditar no tanto que ficou lindo! Meu Deus", admirou-se a famosa.

Ainda recentemente, após contar que está grávida de um menino, Fabiana Justus mostrou onde será o quarto do bebê e revelou que reformará o quarto das gêmeas em seu apartamento em São Paulo por não quererem mais camas no chão e não ficarem com ciúmes do irmãozinho que nascerá ainda esse ano.

Veja as fotos do novo quarto das filhas de Fabiana Justus:

Fabiana Justus mostra ultrassom do filho

Grávida pela segunda vez após ter as gêmeas, Chiara e Sienna, de 4 anos, a influenciadora Fabiana Justus agora terá um menino. Após fazer a revelação da gravidez, a famosa vem compartilhando um pouco do que está passando nessa gestação.

Depois de impressionar exibindo o tamanho que sua barriga já está, a herdeira de Roberto Justus encantou ao exibir alguns registros do ultrassom que fez na quinta-feira, 16.

"Melhor barulho do mundo", derreteu-se a mamãe ao ir escutar o coração do bebê que foi concebido por FIV. "Tudo ótimo com nosso baby", celebrou ela.

Com 14 semana de gestação, Fabiana Justus mostrou como o menino é. "Perfil del! Quem consegue enxergar? Logo, logo vai dar pra ver bem melhor", disse ao revelar que ele está com 8,5 cm e 87 gramas.