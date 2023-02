Fabiana Justus abre quartos de seu apartamento luxuoso: ''Não terei que mudar''

Grávida, Fabiana Justus revelou onde será o quarto do bebê e mostrou quarto atual das filhas gêmeas

A influenciadora e empresária Fabiana Justus (36) abriu os quartos de seu apartamento luxuoso em São Paulo para contar como ficará a divisão dos cômodos entre os filhos. Afinal, ela está grávida de seu terceiro herdeiro após dar à luz gêmeas há quatro anos.

Em seus stories, a filha de Roberto Justus (67) revelou que o quarto que está vazio usado para coisas aleatórias como gravações será montado para o bebê. "O quarto do baby", exibiu o ambiente ainda vazio.

Em seguida, a empresária gravou o ambiente usado por visitantes e comentou que não precisará desmontá-lo por enquanto. Ela falou que o cômodo poderá se tornar um quarto de uma das gêmeas, caso queiram dormir separadas.

++ Gêmeas de Fabiana Justus ganham festão temático para seus 4 anos: ''Muito especial''

Fabiana Justus também aproveitou para exibir o quarto de Chiara e Sienna. Segundo ela, o local passará por uma reforma para não ficarem com ciúmes do quartinho do irmão e também por não quererem mais dormir no chão. "Vai ficar de ''mocinha''", deu risada sobre elas quererem algo mais maduro.

Veja os quartos do apartamento de Fabiana Justus:

Mãe de gêmeas, Fabiana Justus revela que terá o terceiro filho

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus será mamãe pela terceira vez! Filha do empresário Roberto Justus, ela contou que está grávida do seu terceiro filho, fruto do casamento com Bruno D'Ancona.

Os dois já são pais das gêmeas Sienna e Chiara, de 4 anos. A revelação da nova gestação de Fabiana Justus foi feita por meio de um vídeo nas redes sociais.

Nas imagens, ela apareceu de roupão na frente da TV, que exibia uma cena da série Friends. Logo depois, ela abriu o roupão e exibiu a barriguinha de grávida, que já está aparecendo. Então, o marido e as filhas apareceram comemorando a novidade.