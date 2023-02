Gêmeas de Fabiana Justus ganham festão temático para seus 4 anos: ''Muito especial''

Grávida, filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, celebrou o aniversário das herdeiras com festa temática

Grávida de seu terceiro filho, a influenciadora Fabiana Justus (36) comemorou os 4 nos de suas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, com um festão temático neste domingo, 12, em um buffet de São Paulo.

Na rede social, a filha de Robertos Justus (67) compartilhou fotos do evento e encantou ao exibir os detalhes da decoração inspirada no clássico dos gibis brasileiros, A Turma da Mônica.

Com tudo personalizado desde o cenário, enfeites de mesa, saquinhos de pipoca e até os copinhos, a festa das gêmeas ainda contou com a presença especial dos personagens da história em quadrinhos. Eles apareceram para presentear as aniversariantes com brinquedos da turma.

"Detalhes de uma festa muito especial! 4 anos das minhas meninas! Um super obrigada a todos que fizeram esse sonho acontecer! O resultado: uma festa única, super personalizada, com a cara das pitucas", disse a influenciadora ao mostrar a mesa principal com dois bolos, muitos doces e arranjos de flores com frutas.

"AMORES das nossas vidas! Parabéns! Que esse ano (e a vida) seja repleta dos sorrisos que vocês deram na festa de vocês hoje! E que vocês estejam sempre rodeadas das pessoas que vocês amam (assim como hoje!) Obrigada por serem assim, do jeitinho que vocês são! Ser a mãe de vocês é o maior presente que Deus poderia ter me dado", falou Fabiana ao publicar uma foto com as meninas e o marido, o empresário Bruno Levi D'Ancona.

Veja as fotos da festa as filhas de Fabiana Justus:

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus será mamãe pela terceira vez! Filha do empresário Roberto Justus, ela contou que está grávida do seu terceiro filho, fruto do casamento com Bruno D'Ancona.

Nas imagens, ela apareceu de roupão na frente da TV, que exibia uma cena da série Friends. Logo depois, ela abriu o roupão e exibiu a barriguinha de grávida, que já está aparecendo. Então, o marido e as filhas apareceram comemorando a novidade.