Fabiana Justus mostra o rostinho do filho no ultrassom: ''Perfil dele''

Grávida pela segunda vez, Fabiana Justus mostrou ultrassom de seu filho e encantou com imagens do exame

Grávida pela segunda vez após ter as gêmeas, Chiara e Sienna, de 4 anos, a influenciadora Fabiana Justus (36) agora terá um menino. Após fazer a revelação da gravidez, a famosa vem compartilhando um pouco do que está passando nessa gestação.

Depois de impressionar exibindo o tamanho que sua barriga já está, a herdeira de Roberto Justus (67) encantou ao exibir alguns registros do ultrassom que fez nesta quinta-feira, 16.

"Melhor barulho do mundo", derreteu-se a mamãe ao ir escutar o coração do bebê que foi concebido por FIV. "Tudo ótimo com nosso baby", celebrou ela.

++ Fabiana Justus mostra processo para engravidar do terceiro filho por fertilização in vitro

Com 14 semana de gestação, Fabiana Justus mostrou como o menino é. "Perfil del! Quem consegue enxergar? Logo, logo vai dar pra ver bem melhor", disse ao revelar que ele está com 8,5 cm e 87 gramas.

Veja os registros do ultrassom do filho de Fabiana Justus:

Fabiana Justus abre quartos de seu apartamento luxuoso: ''Não terei que mudar''

A influenciadora e empresária Fabiana Justus abriu os quartos de seu apartamento luxuoso em São Paulo para contar como ficará a divisão dos cômodos entre os filhos. Afinal, ela está grávida de seu terceiro herdeiro após dar à luz gêmeas há quatro anos.

Em seus stories, a filha de Roberto Justus revelou que o quarto que está vazio usado para coisas aleatórias como gravações será montado para o bebê. "O quarto do baby", exibiu o ambiente ainda vazio.

Em seguida, a empresária gravou o ambiente usado por visitantes e comentou que não precisará desmontá-lo por enquanto. Ela falou que o cômodo poderá se tornar um quarto de uma das gêmeas, caso queiram dormir separadas.

Fabiana Justus também aproveitou para exibir o quarto de Chiara e Sienna. Segundo ela, o local passará por uma reforma para não ficarem com ciúmes do quartinho do irmão e também por não quererem mais dormir no chão. "Vai ficar de ''mocinha''", deu risada sobre elas quererem algo mais maduro.