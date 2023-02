Fabiana Justus mostra processo para engravidar do terceiro filho por fertilização in vitro

A empresária Fabiana Justus, mãe das gêmeas Chiara e Sienna, anunciou recentemente que está à espera de seu terceiro filho

Fabiana Justus (36) usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para contar aos seguidores que engravidou de seu terceiro através da fertilização in vitro.

Em seu perfil no Instagram, a empresária publicou um vídeo mostrando o processo que passou para conseguir engravidar. Em algumas imagens, ela surgiu aplicando a injeção de hormônio, depois dividiu o momento em que foi ao hospital para realizar a FIV, e quando descobriu que estava grávida.

"Todo esforço vale a pena quando lutamos pelos nossos sonhos! Meu bebê, tão sonhado e tão esperado, hoje você está na minha barriga, e já é tão amado! Me sentindo muito abençoada por viver esse momento mágico mais uma vez", celebrou ela.

Em seguida, a influenciadora digital fez um agradecimento. "Muito grata a Deus por mais essa benção nas nossas vidas. Força e todo amor do mundo para todas as tentantes que me acompanham! Torcendo muito por todas vocês! #fiv #tentante #gravidez", finalizou.

Vale lembrar que Fabiana é casada com Bruno Levi D'Ancona, e os dois são pais das gêmeas Chiara e Sienna, que completaram quatro anos recentemente.

Confira o vídeo de Fabiana Justus:

Quarto do filho

A influenciadora e empresária Fabiana Justus abriu os quartos de seu apartamento luxuoso em São Paulo para contar como ficará a divisão dos cômodos entre os filhos. Afinal, ela está grávida de seu terceiro herdeiro após dar à luz gêmeas há quatro anos. Em seus stories, a filha de Roberto Justus (67) revelou que o quarto que está vazio usado para coisas aleatórias, como gravações, será montado para o bebê. "O quarto do baby", exibiu o ambiente ainda vazio.

