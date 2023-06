Belle Silva mostra como é a área externa de sua mansão em Londres

Esposa de Thiago Silva, Belle Silva faz festa junina em sua mansão em Londres e exibe foto de como é o seu jardim

A influenciadora digital Belle Silva, que é a esposa do jogador de futebol Thiago Silva, aproveitou o final de semana para fazer uma festa em sua mansão na cidade de Londres, Inglaterra. Ela reuniu os amigos em uma festa junina no jardim de sua casa e exibiu as imagens nas redes sociais.

Discreta com a vida pessoal, ela surpreendeu ao mostrar uma imagem de como é a área externa de sua mansão. Ela mostrou o jardim e uma área aberta, onde montou as barraquinhas da festa típica brasileira. Inclusive, ela caprichou no figurino e na maquiagem ao se inspirar no universo caipira.

Recentemente, Belle Silva contou que emagreceu 28 quilos em quatro anos. Em conversa com o Jornal Extra, ela contou que lutou contra o peso por alguns anos e até tentou fazer dietas restritivas, mas só viu o número na balança diminuir quando mudou sua relação com a comida.

“Eu incorporei os exercícios à minha rotina quando entendi a importância de treinar mesmo quando não tenho vontade, e às vezes não tenho mesmo. A mesma coisa vale para a minha alimentação. Não abro mão das coisas que eu gosto, mas sempre busco o equilíbrio. Vim para o Catar com essa mentalidade, então não precisei intensificar a dieta antes da viagem. E aqui estou conseguindo me exercitar porque o navio tem uma academia ótima”, disse ela.

Thiago Silva mostra foto com Belle Silva

No início do ano, o jogador de futebol Thiago Silva (38) se declarou para sua mulher, Belle Silva, com quem está há 17 anos. O zagueiro do Chelsea e capitão da Seleção Brasileira resgatou uma foto deles no começo do relacionamento para o dia especial.

“‘O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade’”, começou o atleta, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, citando um trecho da Bíblia, 1 Coríntios 13:4-7.

“À minha eterna namorada, Belle Silva , minha companheira de todas as horas, mãe maravilhosa, esposa amada, um Happy Valentine’s Day, te amo”, completou o zagueiro, que tem dois filhos com Belle: Isago, de 14 anos de idade, e Iago, de 11 anos.