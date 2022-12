Belle Silva revela que perdeu 28 quilos entre as Copas da Rússia e do Catar

Esposa do jogador de futebol Thiago Silva, Belle Silva conta que mudou seus hábitos para perder vários quilos

Esposa do jogador de futebol Thiago Silva, Belle Silva revelou que emagreceu 28 quilos entre as Copas do Mundo da Rússia e do Catar. Sempre acompanhando o maridão, ela mudou o seu corpo com novos hábitos saudáveis e cuidado com a alimentação.

Em conversa com o Jornal Extra, ela contou que lutou contra o peso por alguns anos e até tentou fazer dietas restritivas, mas só viu o número na balança diminuir quando mudou sua relação com a comida.

“Eu incorporei os exercícios à minha rotina quando entendi a importância de treinar mesmo quando não tenho vontade, e às vezes não tenho mesmo. A mesma coisa vale para a minha alimentação. Não abro mão das coisas que eu gosto, mas sempre busco o equilíbrio. Vim para o Catar com essa mentalidade, então não precisei intensificar a dieta antes da viagem. E aqui estou conseguindo me exercitar porque o navio tem uma academia ótima”, disse ela.

Com a nova silhueta, Belle Silva abusa dos looks justos e dos biquínis entre uma ida e outra ao estádio para acompanhar os jogos do marido na seleção brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Silva (@bellesilva)