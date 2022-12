Esposa de Thiago Silva se irrita com comentários de que a seleção seria humilhada pela Argentina

Belle Silva, mulher do jogador Thiago Silva, rebate internauta que comentou que o Brasil seria derrotado pela Argentina na Copa do Mundo

A influenciadora digital Belle Silva não gostou nada de comentários de internautas nas redes sociais de que o Brasil não se daria bem em jogo contra a Argentina na Copa do Mundo 2022.

Em seu perfil no Twitter, a mulher do jogador Thiago Silva (38), camisa 3 da seleção brasileira, se irritou ao ver uma publicação em que um rapaz disse que a seleção brasileira seria 'humilhada' caso jogasse contra a Argentina no Catar.

"Eu achei importante a gente ter sido eliminado antes de ser humilhado", escreveu um rapaz, se referindo ao fato da Argentina ter vencido a Croácia por 3 a 0, seleção que eliminou o Brasil nas quartas de final da competição. "Humilhados somos toda vez que um brasileiro torce contra o próprio país. Fica a dica", disparou Belle na web.

Vale lembrar que após a eliminação do Brasil na Copa, Belle trocou algumas farpas com o influenciador Felipe Neto (34), após ele ter xingado a Seleção. "Como esses filhos da p*** tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo e faltando 3 minutos para acabar a prorrogação? Como??????", postou Felipe. ""Esses 'fdp' são os mesmos que te fizeram gritar de alegria há 5 jogos e que te ajudaram quando você estava na merda em Paris, lembra? Você não respeita os profissionais que fizeram o que podiam pra levar esse hexa, que você certamente comemoraria. Vai procurar a sua turma!!!", esbravejou Belle.

Confira a resposta de Belle Silva:

Humilhado somos toda vez q um brasileiro torce contra o próprio país. #ficaadica — Belle Silva (@bellesilva) December 14, 2022

Thiago Silva lamenta derrota do Brasil em sua última Copa

No último dia 09, após muita luta e uma partida acirrada, a Seleção Brasileira foi eliminada pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e volta para casa sem o tão sonhado hexa. Após o jogo em uma entrevista à imprensa, o zagueiro e capitão da seleção brasileira Thiago Silva, surgiu inconformado com a derrota do time e lamentou a frustração com o resultado dos pênaltis: "Não tem outra alternativa, eu sou um cara que todas as vezes que eu caí eu me levantei, não vai ser dessa vez que eu vou ficar aqui", começou ele.

Na sequência, visivelmente emocionado, o marido de Belle Silva refletiu sobre sua última Copa do Mundo em campo. "Infelizmente, como jogador eu não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais pra frente, com uma outra função", completou Thiago que irá se aposentar em breve e não pretende voltar como jogador em 2026.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!