Namorado de Mileide Mihaile acompanha desfile com a mãe e filho da famosa

Vivendo um relacionamento longe dos holofotes com a influenciadora, namorado de Mileide Mihaile fez rara aparição com a família dela em desfile

O namorado de Mileide Mihaile (33), o empresário do ramo da saúde Thiago Cass (38), apareceu ao lado da família da ex-A Fazenda durante a primeira noite de desfiles em São Paulo nesta sexta-feira, 17.

Vivendo um relacionamento longe dos holofotes com a influenciadora, o eleito pela famosa tem a conta trancada no Instagram e fez a rara aparição no camarote ao lado do enteado, Yhudy Lima (12) e da sogra, Doralice dos Santos.

Sorridente, o loiro surgiu curtindo a noite com os familiares de Mileide Mihaile enquanto a artista fazia sua estreia na avenida como Rainha de Bateria pele Independente Tricolor, escola que abriu o Carnaval de SP com o enredo "Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”.

Para o momento icônico, a ex-A Fazenda apostou em uma fantasia luxuosa, toda em vermelho e dourado, com muito brilho e plumas.

Veja o namorado de Mileide Mihaile:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

A fantasia de Mileide Mihaile:

Mileide Mihaile abre as portas de sua nova mansão em São Paulo

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile surpreendeu os fãs ao gravar um vídeo de tour pela sua nova mansão. Ela se mudou de Fortaleza, no Ceará, para São Paulo e está radiante com o seu novo lar.

Em seu canal no YouTube, a estrela fez um vídeo abrindo as portas de sua casa e apresentando os cômodos. Ela contou que o local ainda passará por reformas, como no seu quarto e na área externa. Inclusive, ela terá um espaço de estúdios para suas gravações e fotos, e a casa conta com sala com paredes de vidro com vista para a piscina.