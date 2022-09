Mileide Mihaile dá notícia sobre a luta da mãe contra o câncer

Mileide Mihaile emociona os fãs ao contar sobre a saúde de sua mãe: 'Dia pra ficar marcado e registrado em nossas vidas'

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile está feliz da vida com uma boa notícia na luta de sua mãe, Doralice dos Santos, contra o câncer. A senhora foi diagnosticada com um tumor no útero quando a filha estava confinada no reality show da Record TV e, desde então, fez o tratamento para se recuperar. Agora, a estrela festejou a vitória de sua mãe contra a doença.

Nas redes sociais, Mileide anunciou que os novos exames da mãe revelaram que ela não tem mais resquícios do tumor em seu corpo.

"Hoje é um dia pra ficar marcado e registrado nas nossas vidas e nesse feed! Dia que saiu os resultados dos exames da minha mãe sem nenhum resquício do câncer que ela enfrentou e venceu!

O dia que os médicos olharam e disse a ela pra ir viver sua nova vida e aproveitar muito com esse sorrisão lindo. Eu não sei explicar o quão emocionada estou, o quão feliz e com uma gratidão que não cabe em mim. Só quero agradecer a Deus, as orações de vocês, as pessoas que nos ajudaram e aos médicos que cuidaram tão bem dela!", disse ela.

E completou: "No fundo existia uma aflição, uma angústia da espera de saber o que era aquele nódulo tão pequeno que ainda restava. Mais tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que passamos foi pra nos unir e nos fortalecer ainda mais! Os propósitos de DEUS são melhores e maiores que os nossos.

OBRIGADA POR MAIS ESSA BENÇÃO!".

