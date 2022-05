Mileide Mihaile abre as portas de sua nova mansão em São Paulo

Depois de mudar de cidade, Mileide Mihaile apresenta os detalhes de sua nova mansão para os fãs

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 09h07

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile (33) surpreendeu os fãs ao gravar um vídeo de tour pela sua nova mansão. Ela se mudou de Fortaleza, no Ceará, para São Paulo e está radiante com o seu novo lar.

Em seu canal no YouTube, a estrela fez um vídeo abrindo as portas de sua casa e apresentando os cômodos. Ela contou que o local ainda passará por reformas, como no seu quarto e na área externa. Inclusive, ela terá um espaço de estúdios para suas gravações e fotos, e a casa conta com sala com paredes de vidro com vista para a piscina.

“A maior parte das minhas roupas ainda está em Fortaleza, por enquanto no closet só algumas peças de roupa e os álbuns de fotos do Yhudy”, disse ela.

Fotos da nova casa de Mileide Mihaile em São Paulo: