Filho de Mileide Mihaile ganha festa com tema da Copa do Mundo

Mileide Mihaile capricha na produção da festa de aniversário de 12 anos do filho, Yhudy, fruto do relacionamento com Wesley Safadão

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile (33) fez uma festa de aniversário caprichada para celebrar o aniversário de 12 anos do filho, Yhudy, fruto do relacionamento com Wesley Safadão (34). A estrela preparou uma comemoração com o tema da Copa do Mundo, com direito a decoração nas cores da seleção brasileira de futebol.

Yhudy usou um look inspirado no uniforme dos jogadores de futebol e chuteiras estilosas. Por sua vez, a mamãe coruja apareceu com look verde e branco e sapatos de salto transparente.

"Não existe sensação mais gostosa do que realizar os sonhos do seu filho. Quem é mãe vai me entender. Como eu não pude estar com ele presencialmente ano passado, celebrando o aniversário dele, esse ano eu quis realizar tudo que ele pediu, da forma e detalhes que ele pediu. Só quero que ele fique muito feliz e animado", disse ela.

Fotos: Paulo Fokka

Wesley Safadão faz homenagem para o filho

Nas redes sociais, o cantor Wesley Safadão compartilhou um álbum de fotos para celebrar o aniversário de 12 anos do filho mais velho, Yhudy.

"Parabéns meu filho, hoje você completa mais um ano de vida, e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu te amo e sou feliz por ter você nas nossas vidas! Ver você crescer esse menino saudável, inteligente, alegre e carinhoso enche o meu coração de orgulho. Estarei aqui sempre ao seu lado, te apoiando em cada momento da sua vida. Que a sua jornada continue repleta de aventuras emocionantes e que o seu coração continue transbordando amor. Te amo!", disse ele.