Na estreia como Rainha de Bateria, Mileide Mihaile recorre ao tapa-mamilo em fantasia luxuosa

Mileide Mihaile recorre ao tapa-mamilo e posa deslumbrante antes de pisar no Anhembi; veja

A influenciadora e modelo Mileide Mihaile surgiu deslumbrante para brilhar em sua estreia como Rainha de Bateria no Sambódromo do Anhembi na noite desta sexta-feira (17). Antes de entrar na avenida, ela posou para fotos ainda nos bastidores.

A musa escolheu uma fantasia coberta de pedrarias e com muito luxo. Toda com armações em metal, ela é vazada, o que obrigou a bela a escolher um tapa-mamilos para não mostrar demais.

Mileide Mihaile é rainha da Independente Tricolor, escola que abre o Carnaval de SP com o enredo "Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”, que traz uma das histórias de guerra mais lembradas no mundo, a Guerra de Troia, entre Grécia e Troia.

