Bruna Marquezine surge com vestido clássico na Sapucaí

Bruna Marquezine foge da fantasia e dos looks ousados para curtir noite de samba na Sapucaí e aparece com vestido clássico de um ombro só

A atriz Bruna Marquezine atraiu todos os olhares ao marcar presença na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 20. A estrela apareceu em um camarote para assistir aos desfiles e ostentou toda a sua beleza e elegância.

Para a noitada, ela deixou de lado as fantasias e looks ousados para aderir a um visual mais clássico. Bruna surgiu com um vestido azul liso e de um ombro só. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpaço dela. Com um sorrisão no rosto, ela brilhou ao lado das colegas de profissão, Camila Queiroz e Juliana Paes.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Bruna Marquezine curte o carnaval em Salvador

Nos primeiros dias do feriadão de Carnaval, Bruna Marquezine esteve em Salvador. Ela curtiu vários trios elétricos na cidade e ainda ostentou o seu corpão sarado em looks ousados. Ela apostou em vestidos com transparência e também looks mínimos.

Nas redes sociais, ela abriu álbuns de fotos para exibir seus looks durante a folia no nordeste.

Bruna Marquezine foi morar na casa de Xuxa, diz colunista:

A atriz Bruna Marquezine está morando temporariamente em um local diferente! De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, a estrela está vivendo na casa da apresentadora Xuxa Meneghel (59). A mudança aconteceu após ela vender a sua mansão no Rio de Janeiro para o cantor Michel Teló (41) e a esposa, a atriz Thais Fersoza (38). Assim, ela precisou se mudar e ainda não adquiriu um novo imóvel. Enquanto isso, Bruna está morando temporariamente no quarto que foi da amiga Sasha Meneghel (24) na mansão de Xuxa. O colunista revelou que a novidade foi contada pela atriz durante entrevista ao Quem Pode, Pod.