Bruna Marquezine aposta em vestido decotado para se jogar no carnaval de Salvador

Bruna Marquezine usa vestido com transparência, brilho e até um desenho do Bob Esponja para curtir trio elétrico em Salvador

A atriz Bruna Marquezine (27) marcou presença no trio elétrico da cantora Anitta (29) na noite desta sexta-feira, 17, em Salvador, na Bahia. Para se jogar na folia, a estrela escolheu um vestido ousado e divertido.

A artista apareceu com um vestido azul com transparência, decote em V e muito brilho. Além disso, o look curtinho ainda contou com um desenho da animação do Bob Esponja. Para completar o visual, ela colocou tênis preto básico, óculos escuros e brincos prateados.

Bruna Marquezine no carnaval de Salvador - Foto: André Müzell / AgNews

Bruna Marquezine no carnaval de Salvador - Foto: Fabrício Pioyani / AgNews

A amizade de Bruna Marquezine e Anitta

A relação de amizade entre Bruna Marquezine e Anitta é recente! Isso porque, no passado, ela não se falavam por causa do desentendimento por causa de um homem. Bruna tinha acabado de se separar de Neymar Jr quando ela viu Anitta com o rapaz. Tempos depois, elas começaram a se falar e deixaram o climão para trás.

"Eu sempre gostei das músicas dela. Independentemente da gente se falar ou não, ter algo mal resolvido ou não, sempre consegui separar isso", afirmou ela em participação no podcast PodDelas. "A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumento para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe? E as pessoas também gostam de reforçar isso, a inimizade, a competição, de exaltar uma e diminuir outra. E várias vezes eu perguntava 'por que eu não falo com ela?'", confessou.