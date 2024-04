Sem chance? Bia revela se terá amizade com brothers: 'Conversar'

Após embates e desafetos no jogos, Bia revela com quem pensa que não terá amizade fora da casa; eliminada se mostrou disposta a conversar

Após ser eliminada do BBB 24, Beatriz participou do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você nesta sexta-feira, 12. Durante o bate-papo a comerciante do Brás foi questionada sobre amizades que manterá fora da casa.

A loira então perguntou se tinha alguém que ela não teria relação após o fim do reality. "Talvez com algumas pessoas com quem não me conectei, como a Fernanda. Foi uma participante que, dentro do jogo, não tive muita conexão. Talvez aqui fora essa conexão também não aconteça", explicou.

"Pitel, no começo, a gente teve uma interação, mas depois acabou não tendo. Não sei. (...) Estou super aberta para conversar. Mas... é isso. O tempo vai dizer", comentou Bia sobre a dupla com quem não teve aproximação e recebeu bastante crítica pelo seu jeito.

Inclusive, após a vendedora deixar o jogo, Fernanda riu da coincidência que percebeu na quantidade de horas que ela foi tirada da casa antes da grande final.

Ainda durante sua participação no programa de Ana Maria Braga, Beatriz recebeu uma bronca da apresentadora e teve uma atitude reprovada por ela. A comandante do matinal repreendeu e alfinetou a ex-sister.

Veja o momento:

A Ana Maria Braga deu um verdadeiro esporro na Beatriz: "Não aprendeu com os erros". #BBB24#MaisVocêpic.twitter.com/RJrbSJv8TH — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) April 12, 2024

Ana Maria Braga questiona maquiagem de Bia

Eliminada do BBB 24, Beatiz tomou café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira, 12, no Mais Você e foi questionada pela apresentadora sobre sua maquiagem feita dentro da casa. A comandante do matinal exibiu fotos dela em ensaios.

A loira então questionou o motivo da ex-participante passar o blush marcado se aparecia tão diferente nos cliques que fazia para rede social e para lojas do Brás. "Por que não se maquiou com mais delicadeza? Gerou uma desconfiança aqui fora", comentou Ana Maria Braga. Leia mais aqui.