Ana Maria Braga repreende Beatriz e alfineta: 'Não aprendeu com o erro'

Ao relembrar insistência de Bia em usar frutas, Ana Maria Braga repreende a sister e chama a atenção dela; apresentadora mostrou Davi fazendo alerta

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu a eliminada Beatriz, do BBB 24, nesta sexta-feira, 12, no Mais Você e relembrou alguns momentos marcantes da ex-sister na casa mais vigiada do Brasil. Um deles foi quando a participante teve a ideia de usar frutas em looks.

A comandante do matinal então mostrou que ela recebeu uma chamada a atenção de Tadeu Schmidt depois de colocar laranjas no biquíni, mas mesmo assim repetiu a ação ao pegar cascas de banana. Ana Maria Braga então questionou a teimosia e repreendeu a comerciante do Brás.

"Nem aí você se tocou, né? Você não aprendeu com o erro, era casca de qualquer coisa e ainda foi fazer desfile de um novo look e aí saiu e deu ruim pra todo mundo. Você acabou prejudicando todo mundo e foi pra Xepa. Então que que falta pra que quando alguém fala uma coisa que faz sentido, por mais que você tenha, na vida, eu acho, isso serve pra todos nós, às vezes é bom escutar o outro", comentou sobre ela não ter ouvido Davi.

A apresentadora continuou: "Porque Nossa Senhora, sua promessa, não vai fazer você ficar no BBB, não é a sua promessa que faz que você ficar, as suas atitudes, né? Pra santo a gente reza, pede ajuda, reza, mas não adianta esse tipo de promessa".

Veja o momento:

A Ana Maria Braga deu um verdadeiro esporro na Beatriz: "Não aprendeu com os erros". #BBB24#MaisVocêpic.twitter.com/RJrbSJv8TH — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) April 12, 2024

Ana Maria Braga questiona maquiagem de Bia

Eliminada do BBB 24, Beatiz tomou café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira, 12, no Mais Você e foi questionada pela apresentadora sobre sua maquiagem feita dentro da casa. A comandante do matinal exibiu fotos dela em ensaios.

A loira então questionou o motivo da ex-participante passar o blush marcado se aparecia tão diferente nos cliques que fazia para rede social e para lojas do Brás. "Por que não se maquiou com mais delicadeza? Gerou uma desconfiança aqui fora", comentou Ana Maria Braga. Leia mais aqui.