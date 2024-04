BBB 24: Beatriz cumpre promessa e faz top com cascas de laranja

Após se livrar do Paredão, Beatriz cumpre promessa ao público e faz top com cascas de laranja com ajuda de outros brothers; confira!

Após se livrar do Paredão do último domingo, 31, Beatriz cumpriu uma promessa que fez ao público casa ficasse na casa. Em conversa com Alane, a sister afirmou que faria um look bem ousado com cascas de laranja e pularia na piscina.

Com a eliminação de Fernanda, a vendedora começou a trabalhar para cumprir a promessa. Na tarde desta segunda-feira, 1, Bia se reuniu com outros brothers na cozinha, que lhe ajudaram a produzir um top com as sobras de laranjas.

Para complementar o look, a sister ainda apostou em uma maquiagem poderosa e cachos no cabelo. Após finalizar o top, ela passou a desfilar pela casa para exibir o resultado de sua obra-prima ao público.

beatriz e seu sutiã com casca de laranja que acabou de fazer… notas? #bbb24pic.twitter.com/ZpBU1siW4x — paiva (@paiva) April 1, 2024

Matteus está ajudando as meninas a montar o biquíni de laranja da Beatriz. 🍊#TeamMatteus | #BBB24pic.twitter.com/V2qAtgdzUz — Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) April 1, 2024

Vale lembra que Beatriz corre risco de ser eliminada na próxima terça-feira, 2. Mesmo após se livrar de um Paredão, a vendedora foi indicada novamente pela líder Giovanna. Ela disputa a eliminação contra Alane e Giovanna Pitel.

Beatriz detona argumentos de Giovanna

A sister Beatriz, indicada novamente ao Paredão do BBB 24, da Globo, não poupou críticas à líder Giovanna após a formação da nova berlinda, realizada ao vivo na noite de domingo, 31. Em conversa com Matteus no quarto Fada, a vendedora do Brás chamou a adversária de 'planta' por não saber movimentar o jogo.

Bia, que se salvou da 15ª zona de risco, está enfrentando a berlinda mais uma vez ao lado de Alane e Pitel. "Eu não quero resolver nada com ela. Acabei de sair de um Paredão. E me coloca de novo com o mesmo argumento b**. Idiota, ridículo. Falou de mim no Sincerão, que eu sou desrespeitosa, mesma história. De novo?", disparou a sister.

E continuou: "Acabei de voltar de um Paredão, acabei de voltar!". Matteus, então, revelou que esperava ser o alvo de Giovanna desta vez. "É por isso que eu falo. É planta! Não sabe nem se posicionar, pega uma liderança na mão e não sabe nem movimentar o jogo. É planta, samambaia, é planta!", desabafou Beatriz, criticando o posicionamento da adversária.

O brother tentou consolar a colega de confinamento e afirmou que dará tudo certo. Vale lembrar que o reality show está em sua reta final e o resultado do 16º Paredão será anunciado na próxima terça-feira, 2, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.