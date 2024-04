BBB 24: Beatriz detona argumentos de Giovanna: 'Não sabe movimentar o jogo'

Indicada ao 16º Paredão do BBB 24, a sister Beatriz criticou o posicionamento da líder Giovanna ao colocá-la na berlinda mais uma vez

A sister Beatriz, indicada novamente ao Paredão do BBB 24, da Globo, não poupou críticas à líder Giovanna após a formação da nova berlinda, realizada ao vivo na noite de domingo, 31. Em conversa com Matteus no quarto Fada, a vendedora do Brás chamou a adversária de 'planta' por não saber movimentar o jogo.

Bia, que se salvou da 15ª zona de risco, está enfrentando a berlinda mais uma vez ao lado de Alane e Pitel. "Eu não quero resolver nada com ela. Acabei de sair de um Paredão. E me coloca de novo com o mesmo argumento b**. Idiota, ridículo. Falou de mim no Sincerão, que eu sou desrespeitosa, mesma história. De novo?", disparou a sister.

E continuou: "Acabei de voltar de um Paredão, acabei de voltar!". Matteus, então, revelou que esperava ser o alvo de Giovanna desta vez. "É por isso que eu falo. É planta! Não sabe nem se posicionar, pega uma liderança na mão e não sabe nem movimentar o jogo. É planta, samambaia, é planta!", desabafou Beatriz, criticando o posicionamento da adversária.

O brother tentou consolar a colega de confinamento e afirmou que dará tudo certo. Vale lembrar que o reality show está em sua reta final e o resultado do 16º Paredão será anunciado na próxima terça-feira, 2, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Beatriz sobre Giovanna: "Por isso que eu falo, é planta, não sabe nem se posicionar. Pega uma liderança na mão e não sabe nem movimentar o jogo. É planta, planta, samambaia, planta" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/xQkp8z4afN — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2024

Davi critica comportamento de brother rival

Após a eliminação de Fernanda e a vitória de Giovanna em mais uma liderança no BBB 24, da Globo, os brothers do quarto Fada seguiram para o cômodo e conversaram um pouco sobre o jogo. Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 1, Davi alertou Isabelle e Beatriz sobre a mudança de comportamento de um adversário do Gnomo.

De acordo com o motorista de aplicativo, Lucas Henrique "se esforça para ouvir conversas" do grupo. "O Lucas está vindo muito para cá, sabe? Está falando com a gente, querendo ser bonzinho também, está com medo de ir para o Paredão, mas a hora dele vai chegar. Uma pessoa que tem dupla personalidade dentro da casa, ele tem dupla personalidade", iniciou.

Na sequência, Davi explicou para a sister que Lucas Henrique muda de comportamento quando não está na liderança do reality show. Até este momento do jogo, o capoeirista já venceu a Prova do Líder três vezes. Confira!