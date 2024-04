BBB 24: Davi critica comportamento de brother: 'Acha que está me enganando'

Davi apontou mudança de comportamento em um brother rival e avisou aos aliados do Fada que está atento com as ações do adversário

Após a eliminação de Fernanda e a vitória de Giovanna em mais uma liderança no BBB 24, da Globo, os brothers do quarto Fada seguiram para o cômodo e conversaram um pouco sobre o jogo. Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 1, Davi alertou Isabelle e Beatriz sobre a mudança de comportamento de um adversário do Gnomo.

De acordo com o motorista de aplicativo, Lucas Henrique "se esforça para ouvir conversas" do grupo. "O Lucas está vindo muito para cá, sabe? Está falando com a gente, querendo ser bonzinho também, está com medo de ir para o Paredão, mas a hora dele vai chegar. Uma pessoa que tem dupla personalidade dentro da casa, ele tem dupla personalidade", iniciou.

Na sequência, Davi explicou para a sister que Lucas Henrique muda de comportamento quando não está na liderança do reality show. Até este momento do jogo, o capoeirista já venceu a Prova do Líder três vezes.

"Com o colar, com ele sendo Líder, vai virar um leão. Não vai falar com ninguém. Quando ele está ganhando as coisas dentro da casa, ele fica um bicho, se transforma. Agora, quando ele está sem o colar, não ganha nada, fica todo mansinho, quietinho, vem conversar. Ele acha que está me enganando", declarou Davi. E completou: "Inconveniente. Ele fica olhando para a gente para querer escutar conversa".

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Davi critica o comportamento do rival. Recentemente, em conversa com Lucas, o jovem revelou que se incomoda com o fato do adversário do Gnomo sempre prestar atenção em conversas do grupo Fada. Buda, por sua vez, negou que seja proposital.

Fernanda revela arrependimento após eliminação

Na madrugada desta segunda-feira, 1, Fernanda refletiu sobre sua participação no reality show logo após sua eliminação do 'Big Brother Brasil 24', da Globo. Em sua entrevista ao 'Bate-Papo BBB', a confeiteira revelou um de seus maiores arrependimentos e até admitiu ter agido de forma "baixa" durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Enquanto assistia a alguns de seus comentários polêmicos no programa durante a conversa com Ed Gama e Thais Fersoza, Fernanda se mostrou arrependida. Inclusive, a confeiteira fez questão de destacar que já não concorda com suas falas controversas: "Estando lá é loucura. A percepção é outra. Como eu mesma me vendo aqui já é outra", iniciou.

"Só que, quando você está vivendo ali, tudo é muito estranho. Tudo parece muito armado, tudo parece muito definido, tudo parece muito falso. Todos os movimentos parecem, sim, premeditados. Interesseiros a todo instante. E a gente consegue, sim, fazer preconceitos. Temos. A gente olha e vê que não combina, que não bate", Fernanda desabafou.

Na sequência, a carioca continuou a admitir alguns erros, sem mencionar nomes de participantes. Confira!