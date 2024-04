Ana Maria Braga questiona maquiagem de Bia e dispara: 'Não sabe'

Após críticas sobre jeito de Bia se maquiar, Ana Maria Braga questiona se o estilo da vendedora do Brás era personagem ao mostrar fotos dela em ensaios

Eliminada do BBB 24, Beatiz tomou café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira, 12, no Mais Você e foi questionada pela apresentadora sobre sua maquiagem feita dentro da casa. A comandante do matinal exibiu fotos dela em ensaios.

A loira então questionou o motivo da ex-participante passar o blush marcado se aparecia tão diferente nos cliques que fazia para rede social e para lojas do Brás. "Por que não se maquiou com mais delicadeza? Gerou uma desconfiança aqui fora", comentou Ana Maria Braga.

Beatriz então deu risada e explicou que nas fotos ela era produzida por profissionais. Na casa, a comerciante então sentiu dificuldade de se maquiar nos espelhos mais escuros.

"Na verdade essas fotos as pessoas me maquiavam, eu não sei, passava base lá na casa, sei passar uma base, um blush uma sombrinha...", comentou que até recebeu umas dicas de Alane. A apresentadora então respondeu: "Blush você não sabe não", brincou ela ao contar que muita gente criticou o exagero na cor das bochechas.

"Blush cê não sabe não" KKKKKKKKKKKKKKK A Ana Maria Braga zuando a maquiagem da Beatriz 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #RedeBBB#BBB24#MaisVocepic.twitter.com/sD25dH54ng — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) April 12, 2024

Beatriz explica como faz o número dois em pé no vaso

Com uma passagem autêntica e diferenciada no BBB 24, Beatriz aprontou várias com os famosos e não apenas levou atenção da produção pelo descumprimento de regras, mas também pela forma como fazia o número dois no banheiro.

No Bate-Papo BBB, a comerciante do Brás explicou para Thais Fersoza e Ed Gama sobre seu costume de subir no vaso para evacuar. A vendedora foi advertida pela produção e orientada por médicos para usar um banquinho para apoiar os pés no chão por ser perigoso subir na louça.