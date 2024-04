Após polêmica, Beatriz revela se colocou lente nos dentes: 'Tem um buraco'

Revelou! Após ser acusada de ter tirado lentes dos dentes para entrar na casa, Beatriz revela se realmente fez o procedimento

Eliminada do BBB 24, Beatriz participou do Bate-Papo BBB e viu como foi sua trajetória dentro da casa e como repercutiu aqui fora. Inclusive, a comerciante do Brás ficou sabendo sobre a polêmica criada em torno de sua aparência nos últimos dias sobre ela ter tirado algumas lentes dos dentes.

Questionada sobre o procedimento, a vendedora revelou se realmente fez ou não o procedimento para mudar o seu sorriso. "Não, não tenho. É dente meu mesmo. Tem até um buraco aqui, oh", declarou.

Beatriz então comentou que a única coisa que fez foi clareamento. "Eu já fiz, ganhei patrocínio de clareamento. Aquele que você faz em casa, tem um molde e você bota. Mas, só isso. Nunca botei lente de contato", disse.

Ainda durante sua passagem pelo programa com Thais Fersoza e Ed Gama, a ex-sister divertiu os apresentadores ao explicar o seu hábito de fazer o número dois em pé na privada. Ela ainda ficou em choque ao saber seu número de seguidores e de seus aliados.

Ex-BBB alega que Bia tirou lentes dos dentes

A ex-BBB Ana Paula Renault, expulsa da edição 16 do programa, voltou a falar sobre os participantes montarem personagens para tentarem levar o prêmio milionário. Dessa vez, a jornalista apontou uma mudança de visual de Beatriz.

Em sua rede social, ela resgatou um vídeo da vendedora do Brás se maquiando e mostrou como os dentes dela estavam diferentes. Na época, Bia pareceu estar com lentes nos dentes da frente. Ana Paula então apontou a mudança de visual no sorriso e maquiagem como uma estratégia.

"Pra quem está afirmando que é filtro, ângulo, luz, não se iludam. Ela arrancou as lentes dos dentes e deixou só os atacantes", falou ela e chamou a comerciante de "Tiririca do Brás".