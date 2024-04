BBB 24: Beatriz reage ao ver que Davi é o mais seguido da edição

Após ser eliminada, Beatriz reage ao ver número de seguidores de seus aliados e de Davi; sister ficou em choque ao ver o seu perfil

Eliminada do BBB 24, Beatriz foi uma das participantes mais seguidas da edição na rede social e descobriu isso ao participar do Bate-Papo BBB com Thais Fersoza e Ed Gama. No programa fora da casa, ela pode ver os números.

A comerciante do Brás então ficou em choque ao ver que está com quatro milhões e ficou contente ao ver que seus aliados também conquistaram bastante fãs. Ao ver que Davi lidera o ranking, com mais de oito milhões, ela reagiu.

"Quatro milhões, meu Deus! É muita gente! É a minha conta no Instagram mesmo? Estou chocada, não acredito!", exclamou ela ao ver sua rede social. "É o campeão", declarou ao ver o número do baiano.

Diante do sucesso do motorista de aplicativo com o público do programa, Beatriz concluiu que as brigas com ele podem ter levado a sua eliminação. "Vendo aqui agora eu acho que, mesmo se a gente não tivesse discutido, eu também sairia, eu acho. Porque, acho que ficou claro que ele é o campeão", declarou. "E era um Paredão difícil. Você tinha mais seguidores que a Isabelle, por exemplo. Poderia ser que ela saísse. Mas, aí é depender muito do se", comentou Ed Gama.

"Cada um brilha de um jeito, é o momento do Davi brilhar, é a estrela dele brilhando", disse a comerciante que fez sucesso com seu bordão, "Brasil do Brasil".

Beatriz explica como faz o número dois em pé no vaso

Com uma passagem autêntica e diferenciada no BBB 24, Beatriz aprontou várias com os famosos e não apenas levou atenção da produção pelo descumprimento de regras, mas também pela forma como fazia o número dois no banheiro.

No Bate-Papo BBB, a comerciante do Brás explicou para Thais Fersoza e Ed Gama sobre seu costume de subir no vaso para evacuar. A vendedora foi advertida pela produção e orientada por médicos para usar um banquinho para apoiar os pés no chão por ser perigoso subir na louça. Veja mais aqui.