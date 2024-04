BBB 24: Fernanda ri com detalhe de eliminação de Beatriz

Após ver a eliminação de Beatriz, Fernanda ri com detalhe e nota coincidência de tempo que ela havia comentando sobre a sister; entenda

A eliminação de Beatriz do BBB 24 teve uma coincidência envolvendo a ex-sister Fernanda, com quem ela teve algumas discussões e embates. Ao ver a saída da comerciante do Brás 127 horas antes da final, a confeiteira reagiu.

Isso porque, durante um Sincerão, a aliada de Pitel citou o filme chamado 127 horas para justificar que não aguentaria ficar acorrentada com a dona do bordão "Brasil do Brasil" por esse tempo por não suportar o jeito dela.

Diante da coincidência, Fernanda não deixou passar e postou uma reação em sua conta no X, o antigo Twitter. A também eliminada escreveu uma longa risada ao ver que sua rival foi tirada pelo público no período de 127 antes do último dia do reality show.

Eliminada do BBB 24, Beatiz tomou café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira, 12, no Mais Você e foi questionada pela apresentadora se sua maquiagem feita dentro da casa era para montar uma personagem para o público.

Beatriz explica como faz o número dois em pé no vaso

Com uma passagem autêntica e diferenciada no BBB 24, Beatriz aprontou várias com os famosos e não apenas levou atenção da produção pelo descumprimento de regras, mas também pela forma como fazia o número dois no banheiro.

No Bate-Papo BBB, a comerciante do Brás explicou para Thais Fersoza e Ed Gama sobre seu costume de subir no vaso para evacuar. A vendedora foi advertida pela produção e orientada por médicos para usar um banquinho para apoiar os pés no chão por ser perigoso subir na louça.

Ainda no programa, Beatriz revelou se já colocou lentes nos dentes após ser acusada fora da casa de ter construído uma personagem. A eliminada ainda ficou sabendo quantos seguidores conquistou na rede social e ficou pasma ao ver o número de Davi.