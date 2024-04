BBB 24: Beatriz explica de onde tirou seu bordão 'Brasil do Brasil'

Eliminada, Beatriz explica qual foi sua inspiração para seu bordão 'Brasil do Brasil'; comerciante revelou de onde veio a ideia

Eliminada do BBB 24, Beatriz participou do Bate-Papo BBB e contou para Thais Fersoza e Ed Gama de onde tirou seu bordão tão falado dentro da casa mais vigiada do país: "Brasil do Brasil". A ex-sister então falou de onde veio a inspiração.

Comerciante do Brás, ela, que já fazia várias propagandas no bairro de vendas em São Paulo, entrou no reality show com a mesma pegada e sempre fazia suas promoções no mesmo estilo que realizava no local. Uma de suas marcas era o bordão, que, segundo ela, foi inspirado no que já fazia no dia a dia.

"Tudo começou com 'Brasil no Brás', e aí pegou. No BBB, não sei quando falei 'Brasil do Brasil' pela primeira vez" , contou ela. "Tinha gente no Brás falando "Brasil no Brás". Só que aí eu fui para o BBB e deixei o Brás. Dentro da casa, não me lembro quando comecei a falar "Brasil do Brasil", declarou.

Ainda no programa, Beatriz revelou se já colocou lentes nos dentes após ser acusada fora da casa de ter construído uma personagem. A eliminada ainda ficou sabendo quantos seguidores conquistou na rede social e ficou pasma ao ver o número de Davi.

Beatriz explica como faz o número dois em pé no vaso

Com uma passagem autêntica e diferenciada no BBB 24, Beatriz aprontou várias com os famosos e não apenas levou atenção da produção pelo descumprimento de regras, mas também pela forma como fazia o número dois no banheiro.

No Bate-Papo BBB, a comerciante do Brás explicou para Thais Fersoza e Ed Gama sobre seu costume de subir no vaso para evacuar. A vendedora foi advertida pela produção e orientada por médicos para usar um banquinho para apoiar os pés no chão por ser perigoso subir na louça.