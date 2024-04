Ana Maria Braga dá bronca em Bia e reprova atitude: 'Olha o perigo'

Após Bia insistir em roupa com casca de fruta, Ana Maria Braga dá bronca em eliminada e reprova comentário dela sobre viralizar com isso

A participação de Beatriz no Mais Você desta sexta-feira, 12, deu o que falar após a eliminada receber umas broncas de Ana Maria Braga. Direta, a loira criticou a teimosia da participante em apostar em roupas de frutas mesmo após ter recebido alerta de Tadeu Schmidt e até de Davi.

Além de ter dado uma alfinetada falando que ela tinha que ter aprendido com o erro, a comandante do programa matinal deu uma bronca ao ver a o comentário da comerciante do Brás sobre tido um lado bom nisso: uma influenciadora criança a imitou. Isso então deixou a apresentadora incrédula.

"Vamos ver uma parte boa do meu erro, tem uma influencer criança que ela montou um biquíni com a casca de laranja. Eu fiquei tão feliz", comentou Bia. Ana Maria Braga então reprovou na hora e deixou claro para quem estava assistindo que não se deve usar frutas no corpo.

“Olha o perigo. Você viraliza uma coisa que pode fazer mal para algumas pessoas, né? Se a criança vai no sol ela vai ter uma queimadura. A gente tem que pensar um pouco antes de pensar em viralizar", disparou a loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ana Maria Braga questiona maquiagem de Bia

Eliminada do BBB 24, Beatiz tomou café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira, 12, no Mais Você e foi questionada pela apresentadora sobre sua maquiagem feita dentro da casa. A comandante do matinal exibiu fotos dela em ensaios.

A loira então questionou o motivo da ex-participante passar o blush marcado se aparecia tão diferente nos cliques que fazia para rede social e para lojas do Brás. "Por que não se maquiou com mais delicadeza? Gerou uma desconfiança aqui fora", comentou Ana Maria Braga. Leia mais aqui.