Prova do Líder do BBB22: Tiago Abravanel vence e Pedro Scooby é imunizado

Segunda prova do líder do BBB22 foi vencida por Tiago Abravanel e Pedro Scooby, o ator ficou com a liderança e escolheu seu VIP

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 07h06