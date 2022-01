BBB22: Arthur Aguiar propõe aliança com Jade Picon e internautas comentam: ''Seria perfeito''

O ator Arthur Aguiar conversou com a influenciadora Jade Picon sobre as alianças do jogo

Arthur Aguiar chamou Jade Picon para conversar nesta quarta-feira, 26, e propôs uma aliança entre os dois.

A influenciadora por sua vez comentou que já está "fechada" com as meninas que estão do seu quarto - Bárbara, Eslovênia, Brunna, Maria e Laís. Os internautas comentaram nas redes sociais que acreditam que o ator quer fazer a morena entender que as sisters não a tem como prioridade da mesma forma que ela imagina.

Durante o bate-papo, os dois falaram sobre as vantagens de se ter aliados: "Pra eu ter mais possibilidades de estar em situações favoráveis, almoços, ações, VIP. Se eu depender só de mim, é f*da. Minhas chances diminuem e duas ou três pessoas dá para transitar com elas para qualquer lugar", disse o brother.

"Mas tem que ter cuidado pra você não se fincar muito, porque isso te limita", opinou a empresária. Arthur então disse: "Depende das pessoas".

Jade seguiu: "Eu ainda estou sentindo, vendo as dinâmicas da casa, como é o Líder, quem ganhar o Líder vai me escolher como VIP. Quando você não tem suas prioridades definidas, você também acaba não sendo prioridade de ninguém. Será que isso é bom? Eu tô gostando do jeito que eu tô de transitar, mas no meu quarto eu me sinto segura".

Por fim, o ator completou: "Por isso eu falei que tem os fixos e os volantes, se não você nunca tá entre as pessoas. Dentro daquele grupo [Douglas, Pedro, Paulo, Tiago], eu sou volante pra eles".

CONFIRA OS COMENTÁRIOS DA WEB SOBRE A POSSÍVEL ALIANÇA DE ARTHUR E JADE

