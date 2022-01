Jade Picon mostra detalhes de look comprado no Brás antes do BBB22

Antes do BBB22, Jade Picon se aventurou nas ruas do Brás, em São Paulo e montou um look de R$ 100

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 15h56

Surpreendendo a web mais uma vez, e a equipe de Jade Picon (20) compartilhou um momento inusitado da influenciadora nas redes sociais.

No Brás, Jade, antenada na moda, pechinchou e mostrou que é possível montar um look por até R$ 100 no centro de São Paulo.

No vídeo, a influenciadora mostrou que é gente como a gente e passeou pelas ruas do Brás em busca do look perfeito e até pediu desconto para as vendedoras das lojas.

"Lookinho de milhões! Jade contou na casa (e talvez ninguém tenha acreditado) mas ela levou sim um look lindo comprado no Brás, escolhido por ela", escreveram na publicação.

Em conversa com Vyni (23), Jade já havia revelado que tinha ido ao Brás comprar roupa, e Vyni brincou: "Você foi comprar o Brás, né?".

Jade Picon mostra detalhes de look comprado no Brás: