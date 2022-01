Rodrigo fala sobre Linn da Quebrada: "Tinha tudo pra ser aquelas mulheres chatas"

Em conversa sobre Linn da Quebrada no quarto Lollipop, Rodrigo comentou sobre a artista

24/01/2022

A madrugada desta segunda-feira, 24, foi cheia de declarações entre os brothers. E desta vez, Rodrigo Mussi (36) falou sobre Linn da Quebrada (31) no quarto Lollipop.

Em conversa com as sisters do quarto Lollipop, Rodrigo falou suas primeiras impressões sobre Linn da Quebrada e surpreendeu com as declarações.

"Ela tinha tudo pra ser aquelas mulheres chatas, mimimi, mas ela é tão leve que a leveza dela te deixa constrangido", elogiou Rodrigo.

Na web, os internautas ficaram curiosos para saber por qual motivo Rodrigo tinha essa impressão sobre a artista que não conhecia.

"Como assim mimimi?" escreveu um internauta. "Por que será que ele pensa assim?", comentou outro. "Qual o sentido dessa frase?", indagou o terceiro.

