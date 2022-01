Tadeu Schmidt brinca sobre comparações com o ator Jacob Elordi, de 'Euphoria': ''Aquele tiozão que até lembra''

Apresentador do BBB22, Tadeu Schmidt se diverte com comparações com o ator australiano Jacob Elordi e negou parentesco

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 09h42

O apresentador Tadeu Schmidt (47) arrancou risadas dos fãs na noite de quarta-feira, 26!

O comandante do BBB22 usou suas redes sociais para falar das mensagens que tem recebido sobre semelhança com o ator Jacob Elordi (24), que interpreta Nate Jacobs na série Euphoria e foi um dos protagonistas da franquia de filmes A Barraca do Beijo.

O ex-apresentador do Fantástico compartilhou uma montagem com uma foto dele ao lado de uma do australiano e se divertiu com as comparações.

"Aproveito este dia mais tranquilo no BBB para esclarecer que não tenho nenhum parentesco com @jacobelordi, conforme foi questionado nas redes sociais recentemente. Fiquei surpreso com comentários perguntando se eu era o Jacob Elordi mais velho… Quem disse que eu sou mais velho que ele?", começou escrevendo, esbanjando bom humor.

"Brincadeira, Jacob!!! Pra me comparar com um garoto bonito desses, é claro que eu só poderia ser aquele tiozão que até lembra, mas loooonge…", disse ainda Tadeu Schmidt, usando as hashtags "não sou Jacob Elordi", "minha mulher me acha mais bonito" e "mas ela tá tentando resolver esse problema".

Tadeu Schmidt é elogiado por discurso de eliminação no BBB22

Tadeu Schmidt foi bastante elogiado na web após o discurso de eliminação de Luciano (28), na última terça-feira, 25. Ele fez questão de mandar um recado para o primeiro brother a deixar o confinamento. "E aqui encerramos o primeiro ciclo no BBB! Quantas emoções! Quanto aprendizado! Que dias intensos!!! Quanto a você, Luciano, que deixou clara a sua vontade de ser famoso, saiba que aqui está um cara que nunca vai te esquecer! Foi minha primeira eliminação, foi meu primeiro discurso… Tamo junto neste momento inesquecível! Toda a sorte do mundo, menino! Seja muito feliz!", desejou.

