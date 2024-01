Luana Piovani reage à música de Dado Dolabella para Wanessa: 'Obra prima'

Luana Piovani fez questão de comentar sobre a canção escrita por Dado Dolabella em homenagem à Wanessa Camargo, confinada no BBB 24

A música feita por Dado Dolabella para a namorada, Wanessa Camargo, continua repercutindo nas redes sociais. Desta vez, Luana Piovani, ex do ator, se manifestou a respeito da canção, onde ele menciona a época em que foi preso por agressão contra ela.

Direta e reta, a atriz fez questão de reagir a letra e debochou da criação, chamando-a de "obra da música brasileira". Assim, através de seu Instagram, Luana iniciou o assunto: "Vocês já devem estar sabendo que houve o lançamento de uma grande obra prima na música popular brasileira", declarou, sem mencionar nomes.

E continuou: "Já estão sabendo? Se não estão, tem que dar Google. Vai aparecer. É só colocar 'obra prima atual mpb'. Com certeza vai entrar o clipe, a melodia, a letra, dizer quem compôs, quais são os instrumentos tocados. É uma coisa assim que muda a vida. Vocês precisam ver. A letra é uma obra prima".

Na sequência, Luana Piovani contou aos seguidores qual foi sua reação ao assistir ao vídeo publicado por Dado Dolabella pela primeira vez. "Já ri tanto, ri de chorar. Ri sozinha. A moça aqui em casa deve estar achando que sou louca. Fiquei aqui rindo, lágrimas escorriam", relatou a atriz.

Vale lembrar que, na letra da música escrita por Dado Dolabella, além de mencionar a saudade de Wanessa, que está confinada no BBB 24, da Globo, ele também citou sua condenação por agressão contra Luana. O histórico de violência doméstica veio à tona novamente após a atriz falar sobre a participação da filha de Zezé Di Camargo no reality show.

Confira a publicação feita por Dado Dolabella:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ĐΔĐØ (@dadodolabella)

Dado Dolabella desabafa após ser criticado por canção para Wanessa

No último domingo, 28, Dado Dolabella usou as redes sociais para dividir uma música feita em homenagem à namorada, a cantora Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24. No entanto, o cantor foi alvo de comentários por conta da letra da canção, que aborda polêmicas de seu passado. Em resposta às críticas, ele disse que aprendeu com os erros.

Em um perfil de entretenimento no Instagram, Dado abriu seu coração e desabafou sobre os comentários que recebeu após divulgar sua composição. O cantor e ator fez questão de deixar uma mensagem: "A humanidade precisa se humanizar... Crescer não é acertar sempre, e sim aprender a lidar com os momentos que erramos", disse.

Embora o pronunciamento tenha sido curto, Dado deixou um recado sincero sobre as críticas, Inclusive, foram justamente os comentários envolvendo sua amada que o fizeram escrever a canção. Na letra, ele fala sobre a saudade da namorada e menciona algumas polêmicas de seu passado que reacenderam com o confinamento de Wanessa.