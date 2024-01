Dado Dolabella desabafa após ser criticado por canção para Wanessa: "Aprender"

Dado Dolabella se manifesta após receber comentários por canção sobre prisão e cancelamento em homenagem à Wanessa Camargo, que está no BBB 24

No último domingo, 28, Dado Dolabella usou as redes sociais para dividir uma música feita em homenagem à namorada, a cantora Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24. No entanto, o cantor foi alvo de comentários por conta da letra da canção, que aborda polêmicas de seu passado. Em resposta às críticas, ele disse que aprendeu com os erros.

Em um perfil de entretenimento no Instagram, Dado abriu seu coração e desabafou sobre os comentários que recebeu após divulgar sua composição. O cantor e ator fez questão de deixar uma mensagem: "A humanidade precisa se humanizar... 'Crescer não é acertar sempre, e sim aprender a lidar com os momentos que erramos”, disse.

Dado Dolabella se defende após comentários sobre canção para Wanessa - Reprodução/Instagram

Embora o pronunciamento tenha sido curto, Dado deixou um recado sincero sobre as críticas, Inclusive, foram justamente os comentários envolvendo sua amada que o fizeram escrever a canção. Na letra, ele fala sobre a saudade da namorada e menciona algumas polêmicas de seu passado que reacenderam com o confinamento de Wanessa; leia os trechos e entenda:

"Tô com saudade de você/Já faz tempo que te vejo só pela TV/Resolvi cantar essa canção pra você/Aqui fora tá tão diferente/Geral julgando o passado da gente/Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir/Tudo que passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei!”, Dado mencionou a condenação por agressão contra a ex-namorada, a atriz Luana Piovani.

“Vivi momentos que jamais imaginei/Pedi perdão, rezei, e hoje to aqui pra te dizer/Hoje eu quero paz. Paz! Paz! Paz pra viver", diz outro trecho da canção em homenagem a namorada, com quem assumiu o namoro nos anos 2000. Na época, eles viveram um relacionamento conflituoso e decidiram colocar um ponto final após quatro anos juntos.

Durante a separação, Wanessa iniciou um novo relacionamento e se casou com o pai de seus filhos, João Francisco, de nove anos, e José Marcus, que está com 12. No entanto, a união também chegou ao fim após 17 anos. Pouco tempo depois, ela reencontrou Dado durante uma viagem com amigos e eles reataram o namoro após duas décadas distantes.

Mãe de Wanessa desabafa sobre críticas:

Dado Dolabella não é o único que está incomodado com os julgamentos sobre Wanessa Camargo. Nesta segunda-feira, 29, Zilu Camargo abriu o coração sobre a participação da filha no Big Brother Brasil 24. A influenciadora digital criticou a falta de posicionamento da herdeira no confinamento, além de revelar detalhes da real situação financeira da cantora.

Zilu, que mora nos Estados Unidos e está com a viagem marcada para apoiar a filha no Brasil, fez as revelações em conversa com o portal norte-americano TV Connect USA. Questionada sobre a participação da cantora na atração global, a influenciadora foi sincera e contou que a herdeira está sofrendo muitos julgamentos, mas também merece o prêmio.