Zilu Camargo joga a real sobre situação financeira de Wanessa: “Lutando”

Zilu Camargo abre o coração em desabafo sobre julgamentos e expõe a realidade sobre a vida financeira de Wanessa fora do BBB 24

Nesta segunda-feira, 29, Zilu Camargo abriu o coração sobre a participação da filha, Wanessa Camargo, no Big Brother Brasil 24. A influenciadora digital criticou a falta de posicionamento da herdeira no confinamento, além de revelar detalhes da real situação financeira da cantora fora do reality show da Globo.

Zilu, que mora nos Estados Unidos e está com a viagem marcada para apoiar a filha no Brasil, fez as revelações em conversa com o portal norte-americano TV Connect USA. Quando questionada sobre a participação da cantora na atração global, a influenciadora foi sincera e contou que a herdeira está sofrendo muitos julgamentos.

Segundo a ex-mulher de Zezé di Camargo, Wanessa está em busca do prêmio para restabelecer sua situação financeira: "As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, que ela é bem resolvida financeiramente. Ela não é. É uma pessoa que está trabalhando, está lutando”, disse a mãe da artista.

“Ela tem dois filhos para criar, teve uma separação. Está em busca, financeiramente, de se ajustar", Zilu defendeu a participação de sua herdeira, que é mãe de João Francisco, de 9 anos, José Marcus, que está com 12, frutos de seu antigo casamento. Os meninos estão morando com o pai e a madrasta, Isis Valverde, durante o confinamento.

Ainda durante a entrevista, a influenciadora também contou que além de se chatear com as críticas sobre a participação da filha na casa mais vigiada do Brasil, também se decepciona com a postura da cantora - ou a falta dela: “Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Wanessa. E [os julgamentos] me deixam muito triste”, Zilu opinou.

“Eu falo: 'Meu Deus do céu, eu quero entrar lá!'. Eu ia gritar, ia ficar doida lá dentro, ia xingar (risos). Não ia ficar quieta. E ela fica, é muito passiva", Zilu completou em tom de brincadeira sobre os bastidores do reality. Vale lembrar que mesmo opinando sobre a postura da filha, ela tem acompanhado de perto e oferecido seu apoio durante o confinamento.

Inclusive, Zilu até pensou em deixar de assistir o programa após a desistência de Vanessa Lopes. É que ela ficou muito preocupada com a saúde mental da filha: "Eu estou deixando de assistir um pouco até porque eu não estou tendo um psicológico legal para ver tudo isso. está mexendo comigo. E essa dor, essa coisa que eles sentem lá, as mães também sentem aqui fora", lamentou a famosa.

