Zilu Camargo adia data para ficar com os filhos de Wanessa e se explica

A socialite Zilu Camargo estava com viagem agendada para chegar ao Brasil nesta semana para cuidar dos netos enquanto a filha, Wanessa Camargo, está no BBB 24, da Globo. Porém, nesta quinta-feira, 25, ela contou que precisou adiar a viagem.

Vivendo nos Estados Unidos, ela contou que só vem ao Brasil na próxima semana. Ela justificou a decisão nas redes sociais após Wanessa citar no Big Brother que a mãe iria chegar hoje ao Brasil.

"Wanzinha, você está falando que eu estou chegando hoje no Brasil. Filha, não estou. Só chego semana que vem porque o Buaiz que vai ficar com as crianças, ele prefere ficar com as crianças lá. Acho que ele está saindo do Rio para ir para São Paulo levar as crianças. Segunda-feira tem aula", disse ela.

E completou: "Ele quer ficar com as crianças, mas semana que vem eu estou lá se Deus quiser. Aconteceu uns contratempos aqui, estou gravando minhas coisas, bastante trabalho, por isso que não fui ainda, estou deixando tudo pronto para que eu possa ficar mais tempo aí com o Marcus, as crianças enquanto você está na casa. Quero que você fique até o final".

Wanessa reclama de perrengue para tomar banho na casa

Wanessa Camargo já está enfrentando alguns perrengues em sua estadia na casa mais vigiada do país. Nesta quarta-feira, 09, a cantora abriu o coração sobre o desafio de preservar sua privacidade e não mostrar demais durante o banho na frente das câmeras do reality show da Globo.

Enquanto conversava com a modelo Yasmin Brunet, a artista contou que é muito difícil tomar cuidado para não expor sua intimidade e, ao mesmo tempo, se higienizar corretamente usando roupa de banho: “Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete”, Wanessa desabafou logo após sair do banho.

“Não tem como fazer, eu tô baixando [para lavar]. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e [fez gesto como se tentasse cobrir a intimidade com o corpo], e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete", Wanessa, que costuma tomar banho se escondendo das câmeras, desabafou sobre a falta de privacidade no momento de intimidade.