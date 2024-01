Mãe de Wanessa, Zilu chora e toma decisão sobre o BBB 24: ‘Não é fácil’

Zilu Camargo aparece com voz de choro nas redes sociais e anuncia que tomou decisão após ficar abalada: ‘Está mexendo comigo'

A socialite Zilu Camargo, que é a mãe da cantora Wanessa Camargo, fez um desabafo nas rede sociais ao contar uma decisão que tomou sobre o BBB 24, da Globo. Ela contou que vai reduzir o tempo que estava assistindo ao reality show porque estava afetando o seu psicológico.

Nos stories do Instagram, ela surgiu com voz de choro e visivelmente emocionada ao comentar sobre a saída de Vanessa Lopes, que apertou o botão da desistência na sexta-feira, 19. Com isso, ela resolveu se afastar um pouco do BBB para ficar bem.

"Gente, vocês viram que a Vanessa apertou o botão… Eu também não estou bem porque eu estou vendo a minha filha lá dentro e eu não sei até quando ela vai aguentar. Para mim está sendo muito difícil também”, disse ela.

E completou: "Eu estou deixando de assistir um pouco até porque eu não estou tendo um psicológico legal para ver tudo isso. está mexendo comigo. E essa dor, essa coisa que eles sentem lá, as mães também sentem aqui fora. Eu não sei, essa menina precisa de ajuda. Eu acho ela uma criança, uma criança linda. Eu também não sei como a Wanessa está lá dentro, o psicológico dela… Não é fácil”.

Wanessa reclama de perrengue para tomar banho na casa

Wanessa Camargo já está enfrentando alguns perrengues em sua estadia na casa mais vigiada do país. Nesta quarta-feira, 09, a cantora abriu o coração sobre o desafio de preservar sua privacidade e não mostrar demais durante o banho na frente das câmeras do reality show da Globo.

Enquanto conversava com a modelo Yasmin Brunet, a artista contou que é muito difícil tomar cuidado para não expor sua intimidade e, ao mesmo tempo, se higienizar corretamente usando roupa de banho: “Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete”, Wanessa desabafou logo após sair do banho.

“Não tem como fazer, eu tô baixando [para lavar]. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e [fez gesto como se tentasse cobrir a intimidade com o corpo], e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete", Wanessa, que costuma tomar banho se escondendo das câmeras, desabafou sobre a falta de privacidade no momento de intimidade.